Instalan Comisión Consultiva para impulsar el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la instalación de la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Fernando Durazo Picos, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó la importancia de la actividad aeroportuaria para el municipio de Cajeme.

El funcionario municipal resaltó que los trabajos de rehabilitación y modernización de la terminal aérea de la localidad contemplan la instalación de la industria del mantenimiento, reparación y reacondicionamiento mayor de aeronaves y componentes de aeronaves (MRO), la consolidación del proyecto de desarrollo del clúster aeroespacial y el desarrollo de la industria de almacenamiento de aeronaves, entre otras mejoras en crecimiento.

Cabe destacar que, de acuerdo a las autoridades, estos trabajos buscan también administrar y desarrollar aeropuertos sustentables de excelente calidad, así como ser líder a nivel nacional e internacional, mejorando en todo momento la calidad en los servicios aeroportuarios para generar nuevas oportunidades de negocios y mayores condiciones para la promoción de Cajeme y del sur de Sonora.

La mencionada comisión encargada de impulsar la actividad de la terminal aérea quedó integrada de la siguiente manera: como presidente del Consejo y Administrador del aeropuerto local, Humberto Neri Peregrín; como vocal Ejecutivo, el comandante del CEN, José Ángel Armendáriz Mendoza; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; Javier Lamarque, presidente Municipal de Cajeme; Fernando Durazo Picos, director de Desarrollo Económico del Municipio de Cajeme.

Además, se suman al mencionado grupo colegiado: Carlos Osuna Blancarte, representante de Concesionarios y Permisionarios de Transporte Aéreo; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Cárdenas García; el presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), Mario Sánchez Ruíz; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Nubia Verónica Flores Amaya; Mario Alfaro Vázquez, secretario de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Cajeme; Edna Aline Tavares Ríos, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), entre otros representantes de organizaciones civiles, comerciales y empresariales.

El reglamento interno que normará las funciones de las y los consejeros está compuesto por 10 capítulos que tienen como finalidad coadyuvar en la promoción del aeropuerto y emitir recomendaciones en relación con la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui