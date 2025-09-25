Invitan al Sexto Festival de Parrilleros, el más grande del noroeste de Sonora

Caborca, Sonora.- Para conocer todos los detalles del evento parrillero más grande del noroeste de Sonora, el pasado miércoles se realizó una rueda de prensa sobre el Sexto Festival de Parrilleros.
Se confirmó que en esta edición participarán 10 equipos parrilleros de Caborca y la región: Asadero El Seis 37, Humo de Sonora, Parrilleros 631, Juebebes, Serranos Grill Team, Grill Team La Charolesa, Ceuno, UTPP, Tanitos y Cundineros Grill Team.
Este año tenemos más de todo: más proteína, más música, más equipos participantes, más jueces, más juegos y, sobre todo, mucha más diversión para todas las familias que nos acompañen", aseguró Marco Antonio Esquer, director de Desarrollo y Fomento Económico.
El festival se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el Jardín de Eventos Capistrano, dijo, donde los asistentes podrán disfrutar de más de dos toneladas de proteína de la más alta calidad, con el respaldo de Cedasa como patrocinador oficial, además de un área de fuego con platillos exóticos, área de emprendedores, juegos infantiles, concursos, rifas, bebidas y mucho más, en un ambiente 100 por ciento familiar.
Precisó que la entrada incluye degustación de platillos ilimitada y más de 10 horas de música en vivo a cargo de Grupo Morgan y Gerardo Mercado. Los costos serán de 350 pesos adultos y 150 pesos niños y niñas.
Fuente: Tribuna del Yaqui