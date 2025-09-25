Navojoa correrá con causa en el próximo 'Trote Amistoso' este 19 de octubre

Navojoa, Sonora.- Adolfo Cota Montaño, director del Maratón Internacional Hermosillo 2025, anunció el próximo 'Trote Amistoso' a celebrarse en el municipio de Navojoa el próximo domingo 19 de octubre, el cual llevará el nombre de 'Corriendo Contra el Cáncer'.

Cota Montaño señaló que en esta ocasión, el festival deportivo será con causa, a beneficio del Banco de Alimentos en Navojoa, así como la agrupación 'George Papanicolaou', por lo que invitó a la población de la Región del Mayo a participar en este evento gratuito, donde se pidió acudir con la donación de un alimento, para la elaboración de despensas.

Lo haremos en un ambiente familiar, no necesitas cumplir con tiempos, vamos a llegar y al cruzar la meta se les entregará una medalla, además de participar en una rifa sorpresa… Este 19 de octubre hagamos historia en Navojoa juntos, nos la vamos a pasar muy bien, rumbo al Maratón Internacional de la Ciudad de Hermosillo", puntualizó.

Se indicó que las categorías serán de tres kilómetros (km), cinco km y 10 kilómetros, iniciando desde el Palacio Municipal de Navojoa, recorriendo los bulevares, No Reelección, Centenario, Cuauhtémoc, Hidalgo, Obregón, hasta la Plaza 5 de Mayo.

Las inscripciones se encuentran abiertas en el portal web: https://maratonhermosillo.com/, un evento completamente gratuito para las familias de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Álamos, Etchojoa y Benito Juárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui