Prevé Canirac en Sonora un repunte de 30% en ventas en último trimestre del año

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Sonora estima que el sector restaurantero en la entidad experimentará un repunte en sus ventas de más del 30 por ciento durante el último trimestre del año, tras un periodo de baja actividad durante el verano.

Su presidente, Julio César Arballo Morales, explicó que durante la temporada de calor y vacaciones de verano, las ventas en restaurantes dentro de la ciudad tienden a disminuir debido al inicio de clases y las altas temperaturas, lo cual provoca una baja de hasta un 30 por ciento en la actividad del sector.

Julio César Arballo Morales, presidente de Canirac en Sonora

Ya solo empieza a cambiar un poquito el clima, como lo estamos viendo en estos momentos, y empieza a haber un alza en las ventas. Yo creo que el parteaguas siempre es el 15 de septiembre, con las fechas patrias y los eventos deportivos que se suscitan en esa época", señaló.

Resaltó que, con la mejora en las condiciones climáticas y el inicio de eventos clave en el calendario, como las fiestas patrias y los festejos decembrinos, la Canirac Sonora proyecta no solo recuperar el porcentaje perdido durante el verano, sino incluso superarlo.

"Para nosotros, las fiestas decembrinas son la mejor época del año. Tenemos quizás días específicos que son buenos, como el Día de las Madres o San Valentín, pero como temporada, diciembre es la más fuerte", añadió.

Finalmente, aseguró que el sector ya comienza a estabilizarse y que se espera una tendencia positiva sostenida hacia finales de noviembre y durante todo diciembre, consolidando así la recuperación económica del gremio.

