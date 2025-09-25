Procesan a mujer que fingió su secuestro, abejas atacan a alumnos y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, mantenerse al tanto de lo que ocurre en todo el estado es complicado, por ello, TRIBUNA te presenta una buena opción para que no pierdas mucho tiempo y aún así, conozcas las noticias que están marcando la agenda estatal. Se trata del Tribuna Top 3 Espectáculos, donde este jueves 25 de septiembre podrás encontrar noticias como la mujer que fingió haber sido secuestrada y ahora enfrenta acusaciones por falsedad de declaraciones.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Prevén apertura del IMSS Navojoa

El gobierno del estado de Sonora estableció una nueva fecha para la inauguración del nuevo hospital del IMSS en Navojoa, afirmó el alcalde Jorge Elías Retes; ahora la apertura será hasta el día viernes 31 de octubre

Abejas atacan a alumnos

Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 56, ubicada en la colonia Miravalle al sur de Ciudad Obregón, tuvieron que ser evacuados después de que abejas atacaran a algunos de ellos. Al menos seis menores resultaron con picaduras de estos insectos.

Procesan a mujer que fingió su secuestro

Una mujer identificada como María Margarita 'N' fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones, después de fingir su secuestro. Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de julio, cuando ella se trasladó por su propia decisión desde Hermosillo a Ciudad Obregón y luego denunció haber sido víctima de un secuestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui