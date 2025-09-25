Propone diputado de Sonora que la próxima gubernatura sea de 6 años y no de 3 años

Hermosillo, Sonora.- El diputado sonorense del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emeterio Ochoa, presentó una propuesta a fin de que la próxima gubernatura en Sonora sea de 6 años y no de 3 años, como lo dice la Constitución local.

Hay que recordar que en 2023 se reformó la Constitución local para empatar la elección de gobernador con la elección presidencial en 2030 y dispuso que, por única ocasión, la persona que resulte ganadora de la elección de 2027 desempeñará el cargo durante tres años.

Según Emeterio Ochoa, esto representa una sumisión del orden estatal al federal, ya que se ignora que se trata de competencias y órdenes de gobiernos distintos y se pasa por alto la obligación que tienen ambos poderes de coordinarse.

uD83DuDD34#EnVivo | Sigue en estos momentos el desarrollo de la sesión ordinaria.https://t.co/3FRIvE97sX — Congreso Local Son (@CongresoSon) September 25, 2025

Concluimos entonces que es una minoría quien elige a gobernador en la misma elección que se elige el Gobierno Federal; entre los argumentos que se utilizan para esta elección destaca que se empate la elección de presidente con la de gobernador del estado; se da proyecto para concluir programas y proyectos en conjunto", detalló. La propuesta se turnó a diferentes comisiones para su análisis y estudio.

Reforma a la Constitución

En 2023, la Constitución fue modificada, en la legislatura anterior, para que el próximo periodo de gobernador en Sonora fuera de 3 años, por única ocasión, a fin de empatar las elecciones locales con las federales y que la gubernatura de Sonora fuera electa junto a la presidencia de la república, a propuesta del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En su momento se argumentó que la elección de gobernador junto a la presidencia de la República sería para empatar proyectos que se tengan en conjunto el estado con la federación, además de ahorrar recursos y que las elecciones puedan costar menos.

