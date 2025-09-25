Secretaría de Salud en Sonora capacita a personal médico para detección oportuna de rickettsiosis

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mejorar la detección y tratamiento oportuno de la fiebre manchada, una enfermedad transmitida por garrapatas que puede ser mortal si no se atiende a tiempo. La Secretaría de Salud Pública (SSP), en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizó un taller de capacitación en Puerto Peñasco, Hermosillo y Ciudad Obregón.

Este taller, denominado 'Reconoce, Trata y Salva. Fiebre Manchada: Diagnóstico Temprano, Vida Salvada', se centró en fortalecer las habilidades del personal médico en el diagnóstico rápido y en la aplicación del tratamiento adecuado desde el inicio para ayudar a reducir complicaciones y salvar vidas, ya que un diagnóstico tardío o erróneo puede agravar la situación.

La fiebre manchada es una enfermedad peligrosa que afecta especialmente a la población en áreas fronterizas como Sonora. Por lo que es urgente que el personal de salud pueda reconocer los síntomas a tiempo y actuar con rapidez para evitar consecuencias graves.

La capacitación también promovió el uso de pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico y difundir medidas preventivas que ayudan a evitar la transmisión de la enfermedad. Las garrapatas que la transmiten están asociadas principalmente a los perros, por lo que el control y cuidado de los animales juega un papel importante en la prevención.

Fuente: Tribuna del Yaqui