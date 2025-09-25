VIDEO: "Apóyenlos": Alfonso Durazo da espaldarazo a Lamarque y diputados de la 4T

Navojoa, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pidió apoyar al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, y a diputados de la Cuarta Transformación, esto si los ven en la boleta en las próximas elecciones. Con esto el mandatario reconoció el trabajo que están haciendo en sus respectivos rubros.

"Cuando uno encuentra gente que vale la pena, hay que apoyarla. Hay que reconocerla, pero hay que apoyarla. Les digo en mejor plan y sin futuriarles nada: si en algún momento se lo llegan a encontrar de nuevo, ustedes, en una boleta electoral, apóyenlos, porque están haciendo bien las cosas; amor con amor se paga. Le echaron ganas, se los reconocemos con un merecido respaldo electoral", afirmó el gobernador.

El gobernador señaló lo anterior durante el arranque del Programa Nacional de Tecnificación de Riego para los distritos 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui.

"Desde acá le expresamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum la sensibilidad extraordinaria y el compromiso con las y los sonorenses traducido en la aprobación de este programa. Venimos con este programa de tecnificación del campo que va a eficientar el riego y a incrementar, consecuentemente, la productividad y producción por hectárea, pero tiene un agregado fundamental, que es el ahorro de agua", dijo el gobernador.



Fuente: Tribuna del Yaqui