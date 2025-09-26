Ayuntamiento de Navojoa emprenderá bacheos de concreto hidráulico

Navojoa, Sonora.- Tras la pausa de la temporada de lluvias en el municipio de Navojoa, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) inició el programa emergente de bacheo, debido al deterioro de las principales calles en la ciudad. De acuerdo a las estadísticas de la SIUE, hasta el momento hacen falta por cubrir aproximadamente ocho mil 708 baches en la ciudad; además de los que se formaron por las recientes lluvias que aún no se han contabilizado.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, junto a los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y el director de SIUE, Jesús Héctor Padilla Yépiz, acudió a la intersección que une a las calles Hidalgo, Benito Juárez y García Morales en el centro de la ciudad para comenzar con los trabajos de rehabilitación en las vialidades más afectadas.

Posteriormente, iremos por toda la ciudad para atacar el problema de bacheo, que no lo habíamos atendido porque estábamos esperando que pasaran las lluvias. Pero todo el bacheo será atendido con concreto hidráulico para una mayor duración", aseguró el munícipe.

Elías Retes puntualizó que actualmente se encuentra trabajando una cuadrilla de 30 personas, quienes realizarán los trabajos de rehabilitación en los puntos más solicitados, como lo es el crucero de la calle Quinta y Río Humaya en la colonia Tierra y Libertad.

Es un crucero que, a solicitud de los vecinos, vamos a hacer el crucero de concreto para que haya un flujo rápido. La presidenta de los tiangueros lo pidió en el pasado porque ellos trabajan en la plaza de atrás", explicó.

Entre las calles con mayor número de reportes se encuentran el bulevar Quintana Roo, No Reelección, Hidalgo, Morelos, Manuel Doblado, entre otras más de la periferia de la ciudad, las cuales se espera que próximamente sean atendidas.

Vamos a hacer el bacheo de concreto hidráulico para una mayor durabilidad, tengan confianza, estamos trabajando a marchas forzadas", puntualizó Elías Retes.

Las autoridades aseguraron que a través de las redes sociales, la ciudadanía puede enviar su reporte o queja, lo cual los ayudará a identificar cuáles son los puntos a atenderse de manera más urgente.

Fuente: Tribuna del Yaqui