Clima en Sonora: Advierten por LLUVIAS FUERTES para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planeado salir hoy en la noche en Sonora? Sí, este viernes 26 de septiembre es así; es mejor que estés enterado del pronóstico del clima para la entidad, pues se están advirtiendo lluvias fuertes. Aquí te presentamos el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel. TRIBUNA te presenta lo que debes saber, así que no dejes de leer.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy en la noche se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro, costa, sur y este de Sonora. Además, se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, así como también posible formación de torbellinos. Las autoridades señalan que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que piden a la población tener precaución.

Así se espera que sea el clima hoy en la noche en Sonora

Puntualmente, el boletín de la Conagua señaló: "Durante esta tarde-noche y madrugada del día sábado, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California, el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Baja California Sur, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Durango".

¿Cómo se espera que sea el clima de mañana sábado 27 de septiembre?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región y fresco en zonas serranas y, por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Además, se espera viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el estado. No dejes de leer TRIBUNA para estar informado del pronóstico del tiempo de mañana, tarde y noche.

ALERTA CARRETERA



Debido a las constantes lluvias, se encuentra temporalmente cerrado el tránsito en el kilómetro 208 del tramo carretero Ímuris-Nogales.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar. pic.twitter.com/zJgjwjVNWF — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui