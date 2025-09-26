Clima en Sonora: ¿Continuarán las lluvias en Ciudad Obregón esta TARDE? A esta HORA se esperan TORMENTAS DISPERSAS

Ciudad Obregón, Sonora.-Como te contamos en TRIBUNA, para este viernes 26 de septiembre de 2025 en Ciudad Obregón se esperan lluvias y así se han registrado a lo largo de la mañana y la tarde; es por eso que, si tienes planes para hoy más tarde, debes conocer el estado del tiempo. No dejes que las precipitaciones te tomen por sorpresa y lee aquí el reporte completo de lo que espera en Ciudad Obregón, de acuerdo con The Weather Channel.

Según el pronóstico, para lo que resta del viernes se tendrá un cielo nublado, de parcialmente a mayormente nublado, con hasta un 24 por ciento de probabilidades de lluvia y una temperatura de 26 a 28 grados centígrados. Sin embargo, para hoy no se esperaría más lluvia, aunque el pronóstico puede cambiar conforme pasa el transcurso de la tarde.

#TribunaInforma | Llueve en Ciudad Obregu00f3n u2614ufe0fud83cudf27ufe0f al medio du00eda de este viernes Posted by Tribuna Sonora on Friday, September 26, 2025

¿A qué hora lloverá en Ciudad Obregón?

Pero las tormentas dispersas se dejarán sentir a las 00:00 horas de este sábado 27 de septiembre y después a las 02:00, 03:00 y 04:00 horas, con un 54 por ciento de probabilidades de lluvia. Las temperaturas que se tendrán en Ciudad Obregón van desde los 25 a 26 grados centígrados.

El reporte del clima para Ciudad Obregón

¿Qué pasará en el resto del estado?

Mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que de 15:00 a 18:00 horas se esperan en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de 30 a 50 kilómetros. El SMN indica que esto es por los efectos del monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el sur del golfo de California, así como la corriente en chorro subtropical. Se estima que para el fin de semana las precipitaciones continúen en varias regiones del estado de Sonora.

Ante las lluvias se recomienda:

Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

No tirar basura en calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

#CiudadObregu00f3n | Una breve pero intensa lluvia sorprendiu00f3 a Ciudad Obregu00f3n al mediodu00eda de este viernes ud83cudf27ufe0fud83dudcf7 Omar Rodru00edguez / TribunaMu00e1s noticias ud83dudc49 www.tribuna.com.mx Posted by Tribuna Sonora on Friday, September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui