Clima en Sonora HOY 26 de septiembre: Calor extremo, LLUVIAS fuertes y vientos intensos

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este viernes 26 de septiembre estará lleno de contrastes intensos: habrá amaneceres frescos en la sierra y tardes con calor sofocante y tormentas que podrían complicar la movilidad en varias regiones. Para que tomes precauciones, en especial si tienes planeado realizar actividades al aire libre, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante las primeras horas de este viernes el ambiente será templado a fresco en las sierras, mientras que en las costas de Sonora podrían registrarse chubascos y lluvias aisladas. Este arranque relativamente tranquilo dará paso a condiciones mucho más dinámicas conforme avance la jornada.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Para la tarde, el pronóstico advierte temperaturas máximas que rebasarán los 35°C en gran parte del territorio sonorense, lo que, combinado con la humedad, intensificará la sensación térmica. A esto se suman lluvias muy fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en varias zonas del estado, un escenario que incrementa el riesgo de deslaves, inundaciones repentinas y crecidas en arroyos.

El viento también será protagonista esta jornada. Se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, lo que podría ocasionar caída de ramas, anuncios o afectar la visibilidad en tramos carreteros. Quienes tengan planeado circular en carretera o realizar actividades al aire libre deben tomar precauciones, ya que las lluvias intensas reducen la visibilidad y pueden generar encharcamientos peligrosos.

En contraste con la amenaza de tormentas, el calor no dará tregua: las zonas costeras del oeste del estado mantendrán un ambiente cálido a caluroso durante la tarde, mientras que en el amanecer del sábado se prevé nuevamente un respiro fresco en áreas de montaña.

El escenario en Sonora forma parte de un panorama nacional marcado por la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y la influencia de la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones están reforzando la inestabilidad en el noroeste del país, particularmente en Sinaloa, donde hoy se prevén lluvias intensas que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros (mm) en zonas del centro y sur del estado. TRIBUNA comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)