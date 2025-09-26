Congreso de Sonora convoca a mujeres a postular a la presea del Poderío de las Mujeres 2025

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Sonora aprobó la convocatoria para postular a candidatas a la presea del Poderío de las Mujeres 2025. La convocatoria fue presentada por la diputada presidenta de la comisión, Alicia Gaytán, y busca reconocer a mujeres que han destacado en los rubros de política sonorense, investigación, trabajo social y obras asistenciales, ciencias e ingeniería, docencia, función pública, ámbito jurídico, literatura, periodismo, empresarial, salud y deporte.

Alicia Gaytán explicó que podrán ser propuestas mujeres nacidas o residentes en Sonora que, por su mérito y trayectoria ejemplar, hayan contribuido de manera destacada en cualquiera de estos ámbitos.

En este camino sienten mucha soledad, no sienten reconocimiento con lo que hacen, porque en soledad hacen las cosas, como en este caso ella, siendo la novela y que ser galardonada con la Presea del Poderío de las Mujeres, eso la entusiasmó". La entrega de la presea se realizará el próximo 25 de noviembre, en sesión solemne del Pleno del Congreso del Estado.

Antecedentes

Desde el 2020, el Congreso del Estado aprobó la propuesta presentada para reconocer a las mujeres sonorenses destacadas en diferentes áreas y, a lo largo de estos años, cientos de mujeres han sido postuladas, ya sea por organizaciones de la sociedad civil o por su propia cuenta.

Anteriormente no se tenía este reconocimiento, por lo que, desde que se aprobó, ha sido de gran interés para mujeres trabajadoras, profesionistas, jefas de familia, académicas, deportistas y demás.

La entrega está a cargo de la diputada o diputado presidente del Congreso del Estado, en compañía de la o el titular del Ejecutivo del Estado, así como de la presidenta o presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui