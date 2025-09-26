Incremento de precio en el permiso para cruzar a EU afectará a viajeros sonorenses

Hermosillo, Sonora.- La economía de las familias que viajan a Estados Unidos para la compra de mercancías, por recreación o para visitar a familiares, se afectará con el incremento del permiso que subirá de 6 a 30 dólares a partir del 30 de septiembre.

El economista Jesús Villegas Gastelum comentó que esta nueva dinámica puede afectar directamente el denominado "turismo de fin de semana", que busca visitar ciudades que están más allá de las 25 millas permitidas de transitar sin permiso.

Comentó que, en el caso de los viajes de negocio, comisiones gubernamentales y similares, seguirán teniendo su flujo, solo que con el incremento del permiso, que será de 30 dólares.

"Yo creo que la afectación pudiera ser, lo de corto plazo, aquellas estancias de corto plazo; ahí es donde pudiera haber una afectación y que, por supuesto, pudiera pegar esa afectación a lo más cercano a la frontera, no necesariamente a las ciudades que están más allá del margen, sino a ciudades como Nogales y Tucson, que es lo más cercano", señaló el economista.

A partir del 30 de septiembre incrementará el costo del permiso de 6 a 30 dólares para viajes más allá de la franja fronteriza o si se tendrá una permanencia de más de 30 días.

Desde el inicio de su administración en enero de este año, el presidente de los Estados Unidos anunció una serie de medidas como incrementos a diferentes servicios para proteger la economía interna de su país.

Era rumor, ya es completamente oficial, el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana lo ha confirmado.



Fuente: Tribuna del Yaqui