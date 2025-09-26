Intensas lluvias en Ciudad Obregón, Durazo da espaldarazo a Lamarque y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta complicado mantenerte al tanto de las noticias que ocurren en todo el estado. Si tú quieres conocer las noticias que están marcando la agenda estatal sin perder mucho tiempo, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Sonora. En el resumen de hoy viernes 26 de septiembre podrás encontrar los detalles de la lluvia que sorprendió a los habitantes de Ciudad Obregón esta tarde.

Durazo da espaldarazo a Lamarque y diputados de la 4T

El gobernador Alfonso Durazo dio el espaldarazo al alcalde Javier Lamarque y a los diputados de la 4T, pidiendo a los sonorenses apoyarlos en caso de que aparezcan en la boleta electoral de 2027

SEC pide denunciar cobros obligatorios en escuelas públicas

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) hizo un llamado para denunciar el pago de cuotas obligatorias en escuelas públicas de nivel básico. Las autoridades educativas señalaron que no se debe de condicionar a ningún estudiante en caso de no cumplir con las cooperaciones que algunas escuelas piden.

Lluvia sorprende a habitantes de Ciudad Obregón

Al medio día de este viernes 26 de septiembre, una intensa pero corta lluvia sorprendió a los habitantes de Ciudad Obregón. Algunas calles del centro de la ciudad resultaron encharcadas, sin embargo, no fue necesario el cierre del paso a desnivel de la calle 200. Se espera que las precipitaciones continúen esta noche.

