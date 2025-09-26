LLUVIAS durante el DÍA y la NOCHE HOY: Así estará el clima en Ciudad Obregón este viernes

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada de este viernes en Ciudad Obregón estará marcada por condiciones variables que incluyen desde tormentas en las primeras horas del día hasta un ambiente parcialmente nublado con nuevas probabilidades de lluvia durante la tarde y la noche. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY viernes 26 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registran tormentas con actividad significativa desde las 05:00 hasta las 06:00 horas, con acumulados de entre 2 y 3 milímetros (mm) de lluvia, además de una humedad superior al 90 por ciento. Durante esas horas, la sensación térmica se mantiene en torno a los 24 grados, con ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 23 kilómetros por hora provenientes del sureste y este.

Así será el clima en Obregón este viernes. Foto: Conagua

Hacia media mañana, las precipitaciones comenzarán a disminuir y dar paso a un cielo cubierto con intervalos nubosos. Entre las 08:00 y las 11:00 horas, la temperatura ascenderá de los 25 a los 29 grados, mientras que la sensación térmica se aproximará a los 33 grados. El índice UV alcanzará niveles altos alrededor del mediodía, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

Por la tarde, el pronóstico indica condiciones inestables. Alrededor de las 14:00 horas se prevén lluvias ligeras, con una probabilidad del 70 por ciento, acumulados menores a dos mm y una temperatura promedio de 30 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 35 grados debido a la humedad y al viento cálido proveniente del suroeste.

El momento de mayor intensidad se presentará hacia las 17:00 horas, cuando se esperan tormentas con acumulados de hasta 20 mm de lluvia y rachas de viento que podrían superar los 30 kilómetros por hora. La temperatura bajará hasta los 26 grados, con sensación térmica cercana a los 29. Este escenario podría generar encharcamientos en vialidades y complicaciones para el tránsito urbano, por lo que se sugiere precaución.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y sureste de #México, #Veracruz y #Guerrero. Ver detalles en?? pic.twitter.com/TtYxfxePL8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025

Durante la noche, las condiciones tenderán a mejorar. Hacia las 20:00 horas se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas y acumulados menores a 1 mm. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 24 grados, con viento ligero del este. A partir de las 22:00 horas, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque con humedad elevada, lo que mantendrá una sensación de bochorno en la madrugada.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)