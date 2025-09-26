Pronóstico del clima en Sonora HOY: Hermosillo tendrá día con LLUVIAS y TORMENTAS

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este viernes 26 de septiembre de 2025 con condiciones atmosféricas inestables y un ambiente húmedo que podría propiciar lluvias durante diferentes momentos del día. Respecto a las temperaturas, la capital de Sonora vivirá un día parcialmente caluroso, con máximas de más de 30°C. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima íntegro.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo se presenta cubierto, con registro de tormentas ligeras en las primeras horas. Hacia las 05:00 se reportó actividad eléctrica con una probabilidad del 30 por ciento, mientras que para las 06:00 se prevén lluvias débiles con acumulaciones mínimas. Alrededor de las 08:00 continúará la presencia de lloviznas intermitentes, acompañadas de rachas de viento del sureste de hasta 38 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá bajo en las primeras horas, pero se espera que incremente hacia el mediodía.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante el transcurso del mediodía se anticipa un aumento en la temperatura, con máximas que alcanzarán los 30 grados, aunque la sensación térmica podría rebasar los 32. Entre las 11:00 y las 14:00 se prevén precipitaciones más constantes, con posibilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde. A las 14:00 la probabilidad de lluvia se estima en 60%, con acumulados que podrían superar los 1.8 milímetros (mm).

Las condiciones de humedad, nubosidad densa y rachas de viento del suroeste marcarán este periodo del día. Al caer la tarde, alrededor de las 17:00, se mantendrá la inestabilidad con lluvias débiles y sensación térmica de hasta 29 grados. El índice UV descenderá de forma considerable conforme avance la tarde, reduciendo los riesgos de exposición solar.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y sureste de #México, #Veracruz y #Guerrero. Ver detalles en?? pic.twitter.com/TtYxfxePL8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025

Hacia la noche, el pronóstico indica que el cielo comenzará a despejarse gradualmente. A partir de las 20:00 se espera un ambiente más estable, con temperaturas cercanas a los 25 grados y condiciones mayormente despejadas. No obstante, hacia las 23:00 aún podría presentarse nubosidad dispersa con probabilidad ligera de lluvia. La temperatura se mantendrá entre los 24 y 25 grados, con vientos suaves del sureste.

¡Toma precauciones!

