Extorsiones telefónicas

¿Qué hacer si me intentan extorsionar por teléfono? SSP Sonora expone números usados por los criminales

Secretaría de Seguridad Pública de Sonora reportó los diez números telefónicos más utilizados para intentos de extorsión entre enero y septiembre de 2025

Esta es la manera de denunciar una extorsión de forma anónima: llama al 089 Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sonora informó que continúa realizando operativos informativos en distintos municipios con el propósito de prevenir casos de extorsión telefónica.

Según datos recabados entre enero y septiembre del presente año, los números más frecuentemente reportados por intentos de extorsión a la línea anónima 089 son:

  • 6626286291
  • 6572529917
  • 6681859926
  • 6444219750
  • 6626282311
  • 6629375401
  • 6636548322
  • 6444215991
  • 6311476920
  • 6313409073

Municipios con más reportes

Hermosillo encabeza la lista de municipios con más reportes de este tipo, seguido por Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Guaymas, Caborca, Navojoa y Puerto Peñasco.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el viernes es el día con mayor número de denuncias por intentos de extorsión telefónica. En varios de estos casos, las personas que realizan las llamadas se identifican como miembros de grupos delictivos.

Como parte de su estrategia preventiva, la SSP promueve la utilización de la aplicación móvil 'Antiextorsión Sonora', desarrollada por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I). Esta herramienta envía alertas al usuario si recibe llamadas de números que ya han sido reportados a la línea 089.

Entre las medidas de prevención difundidas por la SSP se encuentran evitar contestar llamadas de números desconocidos, colgar en caso de amenazas, no proporcionar información personal y no realizar depósitos o transferencias electrónicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

