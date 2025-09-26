¿Qué hacer si me intentan extorsionar por teléfono? SSP Sonora expone números usados por los criminales

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sonora informó que continúa realizando operativos informativos en distintos municipios con el propósito de prevenir casos de extorsión telefónica.

Según datos recabados entre enero y septiembre del presente año, los números más frecuentemente reportados por intentos de extorsión a la línea anónima 089 son:

Identifican números usados en extorsiones telefónicas en Sonora

6626286291

6572529917

6681859926

6444219750

6626282311

6629375401

6636548322

6444215991

6311476920

6313409073

Municipios con más reportes

Hermosillo encabeza la lista de municipios con más reportes de este tipo, seguido por Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Guaymas, Caborca, Navojoa y Puerto Peñasco.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el viernes es el día con mayor número de denuncias por intentos de extorsión telefónica. En varios de estos casos, las personas que realizan las llamadas se identifican como miembros de grupos delictivos.

SSP Sonora publica lista de teléfonos vinculados a extorsión

Como parte de su estrategia preventiva, la SSP promueve la utilización de la aplicación móvil 'Antiextorsión Sonora', desarrollada por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I). Esta herramienta envía alertas al usuario si recibe llamadas de números que ya han sido reportados a la línea 089.

Entre las medidas de prevención difundidas por la SSP se encuentran evitar contestar llamadas de números desconocidos, colgar en caso de amenazas, no proporcionar información personal y no realizar depósitos o transferencias electrónicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui