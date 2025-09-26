SEC redobla vigilancia para prevenir escapes de alumnos en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Ramón Norberto Delgado Corral, delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Navojoa, aseguró que se reforzarán las medidas de vigilancia en los planteles para prevenir algún extravío de niños.

Esto luego de que un pequeño de sólo tres años de edad se saliera del jardín de niños 'Concepción Martín del Campo', turno vespertino, y fuera localizado a cuatro cuadras del plantel, lo cual causó momentos de angustia para el personal docente.

Al parecer la puerta estaba abierta, los niños estaban en el recreo, había una maestra de guardia que se movió de la puerta y fue cuando salió el niño", explicó el funcionario.

Delgado Corral aseguró que, tras este incidente, las autoridades educativas comenzarán a reforzar la seguridad en las escuelas de educación básica del municipio.

Qué bueno que no pasó nada, se hicieron las investigaciones y se enviaron oficios a Hermosillo, pero vamos a estar más al pendiente con los cuidados de los niños, esto nos servirá de experiencia para implementar más vigilancia en las escuelas, que estén cerradas completamente porque no se puede permitir que esté pasando esto", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui