Trabajan organismos de Ciudad Obregón en promoción de oportunidades negocios

Ciudad Obregón, Sonora.- Para generar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la vinculación empresarial, el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), en alianza con Bnet, llevó a cabo con gran éxito un evento que reunió a líderes del empresariado, cámaras empresariales, a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), organismos sociales y autoridades locales.

Dicho ejercicio sirvió como escaparate para construir, expandir y establecer una red de contactos profesionales y personales, para concretar acuerdos o alianzas de negocios, además de mostrar las bondades competitivas de Ciudad Obregón y el papel fundamental que juega la oficina de Copreco en Phoenix.

Las oportunidades

La oficina del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón se ha consolidado como una plataforma clave para que el empresariado de la región acceda al gran mercado que representa la ciudad norteamericana, en la generación de oportunidades únicas de crecimiento, internacionalización y competitividad.

Durante la jornada se compartieron experiencias, se generaron alianzas y se consolidaron proyectos que permitirán potenciar el desarrollo económico de Cajeme y Sonora; por ello, tanto Copreco como Bnet, las cámaras empresariales, la OCV y organismos sociales coincidieron en que esta colaboración es un paso decisivo para abrir la puerta del mercado estadounidense al empresariado de la localidad.

Con esta exitosa sinergia, se reafirma por parte de Copreco el compromiso de trabajar junto a aliados estratégicos como Bnet para seguir posicionando a Ciudad Obregón como un destino atractivo para la inversión.

#Clima | Sonora: ¿Continuarán las lluvias en Ciudad Obregón esta TARDE? A esta HORA se esperan TORMENTAS DISPERSAS ????https://t.co/8csJjUPw2l — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui