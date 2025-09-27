Ciudad Obregón: CTM reconoce avances en salud y vivienda, pero pide más atención

Ciudad Obregón, Sonora.- En diferentes ocasiones, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha alzado la voz para solicitar a las autoridades correspondientes que atiendan y resuelvan las necesidades de la clase trabajadora en materia de salud y de vivienda.

En algunos casos, el reclamo obedece tanto a la falta de medicamentos como de personal médico especialista; sin embargo, el líder de la clase trabajadora en la entidad, Javier Villareal Gámez, destacó que en Sonora los servicios de salud han ido mejorando paulatinamente.

El tema de salud se ha mejorado, hace falta todavía, pero en Navojoa se está terminando un nuevo hospital, en Cajeme se está avanzando, también en Hermosillo; yo creo que seguimos avanzando, pero falta todavía”, reiteró el secretario general de la CTM en Sonora.

También destacó que se debe trabajar en el tema de resolver la falta de médicos especialistas en algunas clínicas y hospitales de la región y mencionó además la problemática que representa el tema del régimen de pensiones y jubilaciones.

En cuanto al tema de la vivienda, también reconoció que en Sonora se está avanzando, particularmente porque se está retomando un modelo de vivienda popular cuyos costos están al alcance de las posibilidades económicas de los trabajadores de la entidad.

Finalmente, Villareal Gámez destacó que los avances que se presentan en los diferentes temas que atañen a los trabajadores, como la salud y la vivienda, han ido mejorando gracias a las gestiones y el trabajo del gobernador Alfonso Durazo.

Son 130 mil afiliados los que tiene Sonora en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agrupados en 300 sindicatos.

