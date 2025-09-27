Clima en Sonora: Conagua advierte que circulación ciclónica provocarán fuertes lluvias

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, por lo que han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 27 de septiembre del 2025. Según los reportes meteorológicos, una circulación ciclónica provocarán fuertes lluvias, y fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y la corriente en chorro subtropical, mantendrán condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas; así como rachas de vientos que crearían tolvaneras. En el estado de Sonora se presenta una humedad de 50 a 75 mm, por lo que las probabilidades son media altas en las próximas horas, que podría aumentar.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas entre de los 35 a 40 grados, incluso hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos altas que podrían tener mínimo de 20 y 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui