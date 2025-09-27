¡De Navojoa a Nueva York! Conoce a Lulú Gómez, la sonorense que conquista la televisión de EU

Navojoa, Sonora.- Carisma, pasión y un enorme talento, es lo que caracteriza a Lourdes Gómez Chávez, la periodista navojoense que ha conquistado la industria de la televisión en Estados Unidos; quien gracias a su entrega y su trabajo de calidad, la academia le ha otorgado cinco premios Emmy.

Lulú Gómez mostrando su quinto premio Emmy

Luego de haber concluido su licenciatura en Artes Escénicas, Lulú Gómez llegó a Nueva York con el sueño de brillar como bailarina profesional, sin embargo, el destino tenía preparado otros planes.

Además de la danza, Lulú también estudió periodismo, lo cual le abrió las puertas de otro tipo de escenarios, convirtiéndose en locutora de radio, escritora, presentadora de noticias y reportera de cultura, arte, deportes y entretenimiento.

Nunca me imaginé llegar a la televisión, siempre me incliné hacia las artes escénicas, pero una cosa te va llevando a la otra… De escribir y grabar comerciales pasé a las noticias, después a la televisión nacional y ahora a realizar entrevistas en Disney y Hollywood", afirmó.

Lulú Gómez es una de las mejores periodistas deportivas en Estados Unidos

Una navojoense histórica

Afortunadamente para Lulú, sus esfuerzos han rendido frutos, ya que a lo largo de los años, la academia la ha reconocido con cinco premios Emmy, en las categorías de 'Escritora de Deportes', 'Reportera de Deportes', 'Reportera de Tráfico', 'Reportaje de Interés Humano' y 'Presentadora de Deportes'.

Un reconocimiento de tal magnitud es un orgullo, es algo muy importante porque es una demostración de que el trabajo y sacrificio tan grande que uno hace tiene frutos… Pero más allá de eso, es un regalo para mi familia, aunque son premios individuales no los siento solo míos, más que algo bonito o glamour, para mí es una palmadita a los esfuerzos que se han hecho", puntualizó.

Cabe señalar que los inicios de Lulú en las artes escénicas fueron en la academia de Santa Cecilia en Navojoa, donde descubrió su gusto por el ballet, la danza y la actuación, así como la presentación ante las cámaras; por ello, a más de cuatro mil kilómetros de distancia, hoy recuerda con gran cariño a su ciudad natal.

Navojoa es mi vida, mi infancia, mis papás, mi familia… Significa todo para mí, porque son mis raíces, es de donde vengo, es mi esencia y la personalidad sonorense lo es todo para mí", expresó.

Por último, invitó a los jóvenes de la Región del Mayo a no sólo soñar con lo que quieren lograr, sino trabajar por ello, ya que con mucha sensatez y con los pies en la tierra, eventualmente van a llegar a donde quieren estar.

Los saludo con mucho gusto y cariño, especialmente al barrio donde crecí, Brisas del Valle y Tierra Blanca donde está mi familia, les mando un mensajito de positivismo a quienes me leen", manifestó.

