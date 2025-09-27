Gobierno de Sonora presenta avances en el Plan de Justicia Yaqui con autoridades tradicionales

Ciudad Obregón, Ciudad Obregón.- El Gobierno de Sonora mantuvo la comunicación con las autoridades tradicionales yaquis y funcionarios del Gobierno de México, para presentar avances de los acuerdos logrados con el Plan de Justicia.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, destacó que el mandatario estatal ha dado respuesta a demandas históricas de la Nación Yaqui, particularmente en materia de agua, tierra, salud, educación e infraestructura.

Asimismo, reiteró que su administración continuará siendo un puente de diálogo y respeto con las autoridades tradicionales para garantizar resultados tangibles.

Durante la sesión, se abordaron temas como el informe de la Conagua sobre el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui y el título de derecho al agua superficial. También el inicio del ciclo agrícola por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la situación del derecho de vía de la Autopista No. 15, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict).

De igual manera, en el ámbito de los acuerdos con la etnia, se abordó lo referente a la colaboración del IMSS-Bienestar con la Universidad del Pueblo Yaqui, que ofrece beneficios directos a la salud y educación de las comunidades.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/rmF9AFRmBP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui