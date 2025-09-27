¿Lloverá en Sonora la noche de HOY sábado 27 de septiembre? Conagua pronóstico del clima para la noche

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planes de salir la noche de este sábado 27 de septiembre y no quieres que el clima te sorprenda, quédate a leer el pronóstico más actualizado en el sitio web de TRIBUNA. A continuación, podrás conocer el reporte más actualizado que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para esta noche. ¿Lloverá en Sonora durante las próximas horas?

A través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se informó que para la noche del sábado y madrugada del domingo 28 de septiembre, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en territorio sonorense.

En el reporte más reciente, con corte a las 18:00 horas de este 27 de febrero, la Conagua informó que durante las próximas tres horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales, descargas eléctricas y la posible caída de granizo en el noroeste, norte y este de la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Específicamente para Ciudad Obregón, existe 80 por ciento de probabilidad de lluvia en este momento; para las próximas horas, se esperan nublados claros y máximas de 29 grados. Por otro lado, los habitantes de Hermosillo existe un 80 por ciento de probabilidad de lluvias, además de que durante la noche se presentarán nublados claros.

Para Guaymas, se esperan nublados parciales y casi ninguna probabilidad de lluvia, sin embargo, hay que recordar que este sábado el puerto y sus alrededores recibieron precipitaciones intensas. Finalmente, en estos momentos Navojoa se encuentra particalmente nublado y no hay probabilidades de precipitaciones.

Clima en Sonora domingo 27 de septiembre

En el último reporte de la Conagua, también se adelantó cómo estará el clima mañana domingo 27 de septiembre. Según el pronóstico, en Sonora se podrían presentar intervalos de chubascos (5 a 25 mm); en cuanto a las temperaturas, se adelantó que para la zona sur del estado se esperan máximas de 35 a 40 grados.

