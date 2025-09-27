Nuevo Comité Municipal en Hermosillo busca fortalecer salud mental y prevenir adicciones

Hermosillo, Sonora.- Con la instalación del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, Hermosillo contará con una herramienta clave para prevenir, atender y reducir problemáticas relacionadas con las adicciones y la salud emocional.

El organismo sustituye al antiguo Consejo contra las Adicciones y permitirá armonizar programas con los niveles estatal y federal, garantizando que más apoyos lleguen a la población, destacó el director de Salud Municipal, Luis Becerra Hurtado.

"El comité ya se organizó en mesas de trabajo y en diciembre evaluará los primeros avances. Entre sus beneficios inmediatos se encuentran el fortalecimiento de campañas contra el tabaquismo, alcoholismo, vapeo y consumo de drogas ilegales como cristal y marihuana, adicciones que afectan cada vez a jóvenes en edades más tempranas", declaró.

Reconoció, que el tabaquismo es la principal puerta de entrada hacia otras drogas y alertó sobre los riesgos de los vapeadores, cuyo contenido es incierto y poco regulado.

Los primeros avances estarán en diciembre

Además, el nuevo comité incorpora la atención de la salud mental, con énfasis en depresión y ansiedad, factores que suelen detonar conductas adictivas.

"En secundarias y preparatorias ya se realizan tamizajes y operan escuadrones anti-bullying, con el fin de disminuir la violencia escolar y detectar a tiempo a estudiantes con problemas emocionales", dijo.

Resaltó, que este enfoque integral permitirá atender tanto a víctimas como a agresores, ya que ambos pueden enfrentar situaciones de baja autoestima y entornos familiares adversos.

Becerra Hurtado agregó, que las y los hermosillenses podrán acceder a consejeros, psicólogos y psiquiatras municipales, así como a becas y convenios con instituciones públicas y privadas que brindan terapia o internamiento.

"Para recibir atención se puede marcar al 072, también se puede acudir a las oficinas de Salud Municipal en la colonia San Benito o en su caso contactar al Ayuntamiento por sus diferentes redes sociales", culminó.

La coordinación de la ciudad con el Estado y la Federación asegurará que más recursos, programas preventivos y herramientas de apoyo lleguen a las familias hermosillenses, ampliando la capacidad de respuesta y mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui