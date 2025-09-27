Sonora retrocede en donación de órganos y preocupa a pacientes que esperan trasplante

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, el doctor Ernesto Duarte Tagle, presidente de Fundación Miika y director de DARte, alertó sobre el retroceso de Sonora en materia de donación.
Indicó, que en el 2021 el estado llegó a ocupar el segundo lugar a nivel nacional, hoy se ubica en la posición 11.
"Esta caída consideramos se debe a factores administrativos y al estancamiento de trasplantes en hospitales como el General de Hermosillo, donde desde hace cuatro años no se realizan por falta de licencias", argumentó.
Esta situación, dijo, impacta directamente a los pacientes que esperan un órgano y reduce el ánimo de las familias para donar.
Ante ello, hizo un llamado a reforzar la conciencia ciudadana: “Un donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de más de 90. Por ello es importante mantener vivo el tema en la sociedad es clave para avanzar”, culminó.
Fuerte: Tribuna del Yaqui