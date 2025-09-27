Sonora retrocede en donación de órganos y preocupa a pacientes que esperan trasplante

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, el doctor Ernesto Duarte Tagle, presidente de Fundación Miika y director de DARte, alertó sobre el retroceso de Sonora en materia de donación.

Indicó, que en el 2021 el estado llegó a ocupar el segundo lugar a nivel nacional, hoy se ubica en la posición 11.

"Esta caída consideramos se debe a factores administrativos y al estancamiento de trasplantes en hospitales como el General de Hermosillo, donde desde hace cuatro años no se realizan por falta de licencias", argumentó.

Los pacientes siguen en espera de un órgano

Esta situación, dijo, impacta directamente a los pacientes que esperan un órgano y reduce el ánimo de las familias para donar.

Ante ello, hizo un llamado a reforzar la conciencia ciudadana: “Un donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de más de 90. Por ello es importante mantener vivo el tema en la sociedad es clave para avanzar”, culminó.

Fuerte: Tribuna del Yaqui