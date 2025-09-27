Tras apertura de oficina de Copreco en Phoenix, Ciudad Obregón busca atraer inversiones de EU

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, existe la necesidad de generar una vinculación a través del Comité de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) con empresarios de la Unión Americana.

Además, Fernández Jaramillo agregó: "A veces no se generan estas relaciones de negocios porque no estamos en el radar, simplemente porque se nos adelantan o porque no tenemos la iniciativa de presentarles las oportunidades que se pueden aprovechar, y con los enlaces de Copreco se amplía la promoción de nuestra ciudad con nuestras competencias industriales, comerciales y de talento".

El presidente de la Canacintra además destacó que la apertura de la oficina de promoción que se instaló en la ciudad de Phoenix es una puerta para el establecimiento de relaciones comerciales entre empresarios de Estados Unidos y México, particularmente en el estado de Sonora.

Hacer contacto con mercados de Arizona también tiene la bondad o el beneficio de que te abre las puertas de otros estados de Estados Unidos... aunque el contacto empiece en Phoenix, uno puede terminar generando contactos de negocios o acomodando alguna inversión en California, Nevada, Colorado o en Illinois", manifestó.

El líder de los industriales del municipio de Cajeme consideró que aquellos empresarios interesados en establecer algún tipo de relación comercial con empresas norteamericanas no deben dejar pasar la oportunidad que se les ofrece a través de los vínculos que se pueden generar por medio de Copreco y la oficina de representación que se instaló en Phoenix.

Finalmente, Fernández Jaramillo comentó que se pueden generar relaciones particularmente con empresas dedicadas a los semiconductores y el desarrollo de software. Representantes de diferentes sectores comerciales e industriales han insistido en la inercia que se debe generar tanto con instituciones gubernamentales como académicas para ofrecer mayor competitividad en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui