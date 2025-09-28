Así estará el clima en Hermosillo HOY domingo 28 de septiembre: Mucho sol y CALOR

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este domingo 28 de septiembre de 2025 con condiciones estables que anticipan un día mayormente soleado y caluroso. La capital de Sonora se prepara para una jornada en la que el cielo despejado será protagonista desde las primeras horas hasta la noche, lo que permitirá una amplia visibilidad y un ambiente típico de la temporada. ¡Aquí el pronóstico del clima y el tiempo íntegro!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo arrancó con una temperatura mínima de 22°C y una sensación térmica de 22 a 24°C, acompañada de vientos ligeros provenientes del noreste que alcanzaron rachas de hasta 15 kilómetros por hora. La humedad relativa se mantiene elevada, cercana al 79 por ciento, lo que genera un ambiente ligeramente bochornoso al amanecer.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro irá en ascenso, superando los 30°C hacia las 11:00 horas, con índices de radiación UV en niveles medios a altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar. Durante la tarde, el clima en Hermosillo alcanzará su punto más cálido. Se prevé una temperatura máxima de 35°C alrededor de las 14:00 horas, con cielo completamente despejado y baja probabilidad de lluvia.

La sensación térmica rondará los 33°C, mientras que el viento se desplazará desde el oeste con rachas que podrían llegar hasta los 23 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles altos durante las horas centrales del día, por lo que se aconseja limitar la exposición solar prolongada y mantenerse hidratado para mitigar los efectos del calor. Al caer la noche, las condiciones se tornarán más agradables.

El termómetro descenderá gradualmente hasta los 27°C hacia las 20:00 horas y se ubicará en torno a los 24°C al filo de la medianoche. El cielo despejado prevalecerá, lo que ofrecerá un ambiente sereno con visibilidad ilimitada. El viento soplará débil desde el noroeste y oeste, con rachas de entre 13 y 20 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)