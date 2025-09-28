Calor, LLUVIAS y vientos: Así estará el clima en Sonora HOY DOMINGO 28 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 28 de septiembre de 2025, el clima en Sonora se presenta dinámico y con contrastes, marcado por condiciones que van desde la calma matutina hasta escenarios de lluvias con actividad eléctrica en algunas regiones. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo íntegro que presentan las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora inicia con cielo medio nublado y bancos de niebla en el noroeste del estado. Las temperaturas en este periodo se mantendrán templadas a cálidas, aunque en las zonas serranas predominarán valores frescos que ofrecerán un inicio de día más frío que en el resto de la entidad.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la tarde, el ambiente cambiará de manera significativa. Se prevé un aumento en la temperatura con valores que podrían superar los 35°C en algunas regiones del sur de Sonora, lo que generará condiciones cálidas a calurosas. A la par, el pronóstico advierte la presencia de intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas, acompañados por rachas de viento que oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar encharcamientos y reducción en la visibilidad en tramos carreteros.

La noche también mantendrá condiciones variables. En varias zonas predominará el cielo nublado, con posibilidad de lluvias ligeras, mientras que en el sur del estado continuará el ambiente cálido. El viento de dirección variable, con intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora, se mantendrá durante toda la jornada.

Panorama en la región y el resto del país

El clima en Sonora estará vinculado a fenómenos que abarcan gran parte de México. El sistema frontal número 4, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, favorece lluvias de gran intensidad en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que una vaguada y el ingreso de aire húmedo del Pacífico provocarán tormentas en los estados del noroeste.

Las autoridades llaman a extremar precauciones en carreteras, sobre todo en áreas donde se esperan lluvias acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Se recomienda no intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, y mantenerse informado mediante los canales oficiales del SMN y Conagua.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)