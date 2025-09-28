Ciudad Obregón sigue enfrentando socavones tras las lluvias; nuevo hundimiento en la calle Mayo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los hundimientos después de las lluvias continúan presentándose en distintos puntos de Ciudad Obregón, como el que se registró la tarde del pasado sábado 27 de septiembre en la calle Mayo, casi esquina con California. Dicho socavón se extendió desde los carriles de circulación hasta parte del camellón.

En uno de los videos que circuló en Internet, un ciudadano narró cómo fue que ante sus ojos el pavimento comenzó a hundirse justo un segundo después de que pasara un camión recolector de basura al servicio del Ayuntamiento de Cajeme.

Le pasamos por un ladito, cuando pasó el camión de basura y lo abrió con el peso; hay que tener cuidado”, comentó el usuario.

La circulación vehicular del carril afectado que corre de poniente a oriente fue cerrada y el espacio del socavón fue bloqueado con cintas amarillas para alertar a los automovilistas y peatones que pasan por el lugar.

A tan solo unos cinco metros del hundimiento, se aprecian otros detalles en el pavimento, que aparenta estar a punto de colapsar, haciendo más grande el problema.

#Cajeme | Así se ve el socavón sobre la calle Mayo, entre California y Quintana Roo, en Ciudad Obregón ??uD83DuDD73? pic.twitter.com/1YG8Hjl9w3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui