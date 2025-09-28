Clima en Sonora: Advierten CHUBASCOS para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de domingo 28 de septiembre se están advirtiendo chubascos en varias regiones de Sonora; aquí te presentamos el pronóstico del clima para hoy. TRIBUNA te da a conocer toda la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el boletín vespertino de la Conagua, para la noche de hoy se esperan lluvias con intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en las regiones sur, este, centro y norte de Sonora. Además, se advierte que las lluvias pueden ocasionar visibilidad reducida, encharcamientos e inundaciones, así como el incremento en los ríos y arroyos.

Para las siguientes 3 horas se prevén #Lluvias fuertes a muy fuertes y posible #Granizo en regiones de #Sinaloa, y #Chubascos en #Sonora. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/ugc6vjKBJJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

El reporte de la tarde del Servicio Meteorológico Nacional señaló: "A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua (norte), muy fuertes en Durango, fuertes en Sinaloa y chubascos en Baja California Sur y Sonora. Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones".

¿Cómo será el clima para mañana lunes 29 de septiembre?

Para mañana lunes 29 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias aisladas en Sonora. Además, por la mañana, se tendrá ambiente fresco y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. También se pronostica viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Para mañana se pueden esperar temperaturas de 35 a 40 grados centígrados.

No hay preocupaciones por 'Narda'

Según información de la Conagua, la tormenta tropical 'Narda' se aleja de las costas mexicanas, pero se advierte de oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur. "En vigilancia, una zona de baja presión sobre el océano Pacífico incrementa a 20 por ciento su probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas. Se encuentra a 890 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán", se lee en el boletín de las autoridades del clima.

La zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico aumentó a 50 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a mil 105 km al suroeste de Punta San Telmo, #Michoacán. Síguenos y mantente informado sobre su evolución pic.twitter.com/lA16vRvzMD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui