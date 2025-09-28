Conoce la historia de 'El Nicho', hombre que salió de las adicciones y ahora apoya a otros enfermos

Empalme, Sonora.- Rafael Cital Galindo, mejor conocido como 'El Nicho', vivió durante muchos años el infierno de las adicciones a las drogas y el alcohol, causando preocupación a su familia y, aunque siempre trabajaba, veía cómo desperdiciaba su vida.

La mayor parte de su vida laboral trabajó en el ferrocarril, tanto en Empalme como en Nogales y otros puntos de la entidad, lo que lo mantenía ocupado, pero sin dejar las drogas. Pero un día, el 31 de diciembre de 2003, harto de esa vida, decidió dejar el alcohol y las drogas por voluntad propia, sin ayuda de nadie ni con terapias de ningún tipo.

Y ese mismo día se fijó una meta: Ayudar a las personas que como él sufrieran con las adicciones. Y tiempo después puso manos a la obra. Con el apoyo de una hermana, que le prestó una vivienda de buenas dimensiones, creó un centro de rehabilitación, en donde empezó con una sola persona, pero a la vuelta de unas semanas ya eran más los que llegaban en busca de ayuda.

'El Nicho' comenta que a los dos años, luego de recibir en donación un predio en las cercanías de la playa del Cochórit, empezó a construir un centro de rehabilitación más en forma.

A este sitio lo llamó Centro de Drogadictos y Alcohólicos en Rehabilitación (DAER), en el que, en los 20 años que tiene en el lugar, ha atendido a miles de personas con problemas de adicción, muchas de las cuales lograron, en su momento, rehabilitarse.

Comenta que, si bien se cobra una cuota por los servicios, a la mayoría de los pacientes les exenta el cobro, pues por lo general estos pertenecen a familias de escasos recursos que no tienen para pagarla.

Fuente: Tribuna del Yaqui