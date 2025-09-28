Deja de potabilizar agua en Hermosillo debido al incremento por las lluvias de los recientes

Hermosillo, Sonora.- Agua de Hermosillo notificó que dejará de potabilizar agua, hasta 300 litros por segundo durante 48 horas, debido al incremento que se tiene en el almacenamiento de la presa del Molinito, a consecuencia de las lluvias de los últimos días en la región del Río Sonora.

A través de un comunicado, el organismo operador del agua en Hermosillo explicó que, debido a las intensas lluvias que se tuvieron en días pasados, el agua tiene un exceso de turbidez, por la combinación con la tierra, por lo que no es posible potabilizarla en un lapso de 48 horas.

Durante este lunes, las colonias que se verán afectadas por el suministro de agua, debido a la paralización de actividades, son principalmente en el norte de la ciudad, como Jesús García, Rosales, Apolo, Francisco Villa, Ley 57, Luis Encinas, Isabeles, Las Aves, Ayuntamiento, San Javier, La Condesa, La Torres, Viñedos, Las Plazas Álvaro Obregón, Sahuaro, Magisterial, 22 de Septiembre, Sonacer, Magisterial y demás de dicha zona.

También se afectará colonias de la zona centro de la ciudad y oriente, como Mariachi, Cañada de los Negros, Centenario, Casa Blanca, Centro, Villa Satélite, Valle Verde, Las Granjas, Fuentes del Mezquital, Cerro de la Campana, Salido, La Pilas, Las Quintas, Valle del Lago, Casa Grande, Los Lagos, entre otras.

El tiempo estimado para que pueda mejorar la calidad del agua es de 48 horas, para poder reanudar la operación de las plantas potabilizadoras que se tienen en la presa del Molinito y alrededores. Los técnicos de Agua de Hermosillo realizan los ajustes necesarios para optimizar el agua disponible, para distribuirse en horarios de servicio sectorizado.

300 colonias estima aproximadamente que tengan problemas de distribución de agua en los próximos días, debido a la turbiedad, por lo que el servicio se restablecerá después del martes, una vez que se asienten los niveles de tierra con los que viene mezclado el líquido.

Aviso importante Centro y Norte bajo de Hermosillo pic.twitter.com/IN34UIfNAK — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui