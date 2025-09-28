Este 30 de septiembre cerrará el registro de la Beca Rita Cetina Gutiérrez en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para todos los padres de familia interesados en que sus hijas e hijos de secundaria obtengan una beca, se les llama a registrarse antes del 30 de septiembre para la beca del Gobierno Federal Beca Rita Cetina Gutiérrez, para estudiantes de educación pública.

La convocatoria cerrará el 30 de septiembre y se requiere documentación básica como número de teléfono de la madre, el padre o el tutor, correo electrónico, identificación oficial digitalizada, comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a 3 meses.

La documentación a presentar del estudiante son la CURP y la clave del centro de trabajo, para que se genere un folio del registro y notificar si el estudiante es candidata o candidato a recibir una beca del Gobierno Federal.

El registro cerrará el último minuto del 30 de septiembre y se debe acceder a la página de Internet www.becaritacetina.gob.mx o se puede realizar el trámite en la oficina regional de beca, para recibir asesoría.

El apoyo es de 1900 pesos para familias con al menos un estudiante y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que se tenga de secundaria en la familia, que se reparte bimestralmente.

Pasos a seguir

Para el registro es necesario crear una cuenta en Llave MX, registrar los datos como padre, madre o tutor de la niña o el niño, registrar a los estudiantes y se validará la información.

Es importante destacar que si la niña o el niño estaba inscrito en una secundaria pública durante el ciclo escolar 2025-2026 y ya cuentan con la beca, no es necesario registrarlos de nuevo.

También, el Gobierno de México puso a disposición el número 079 para las personas que tengan dudas sobre el proceso de registro o sobre los pasos a seguir, con asesoría en tiempo real.

10 mil niñas y niños se espera que se inscriban en Sonora para otorgar la beca, que va para los estudiantes exclusivamente de secundaria, con un apoyo de 1900 pesos por bimestre que sirven para fomentar el estudio.

uD83DuDCDA¿Tienes hijas o hijos en secundaria?



La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Alcaldía Álvaro Obregón te invitamos a solicitar la Beca Rita Cetina.

? Tienes hasta el 30 de septiembre para registrarte.#ConstruyendoComunidadÁO pic.twitter.com/MxZJCv55OZ — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui