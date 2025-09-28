¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Así será el clima en Sonora este domingo 28 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 28 de septiembre, Ciudad Obregón despierta con un ambiente sereno y con condiciones que favorecerán una jornada estable en términos meteorológicos. La temporada de transición entre el verano y el otoño comienza a exhibir cambios en la humedad y en la sensación térmica, aunque el calor característico de la región sigue siendo un factor predominante durante el día. ¡Aquí el pronóstico del clima y el tiempo para que tomes precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se presenta un cielo despejado con temperaturas que rondan los 24°C, acompañadas por una humedad elevada cercana al 93 por ciento, lo que provocará una sensación ligeramente más cálida de lo habitual a primeras horas. La visibilidad se mantiene sin restricciones, y el viento prácticamente ausente genera un entorno de calma.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY domingo 28 de septiembre. Foto: Conagua

Para quienes inicien actividades al aire libre, el índice de rayos ultra violeta (UV) en este horario será bajo, por lo que no representa un riesgo inmediato, aunque conforme avance el día se espera un incremento notable. Durante la tarde, el ambiente se tornará más caluroso, alcanzando temperaturas máximas de hasta 36°C, con una media de 34°C hacia las horas centrales.

El cielo permanecerá mayormente soleado, con probabilidades mínimas de lluvia que no superan el dos por ciento, por lo que las condiciones se mantendrán estables y secas.

Sin embargo, la radiación solar sí representará un factor de riesgo, ya que el índice UV aumentará progresivamente, alcanzando niveles altos que hacen recomendable la aplicación de protector solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. La sensación térmica estará muy cerca de la máxima registrada, lo que intensificará la percepción del calor.

Ya por la noche, Ciudad Obregón volverá a ofrecer un respiro. El cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán hacia los 27°C y posteriormente a los 24°C en la madrugada del lunes. La probabilidad de lluvia se incrementa apenas a un tres por ciento, lo cual descarta precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá alta, aunque el ambiente en general será más cómodo para las actividades nocturnas.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)