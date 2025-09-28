Sonora se transforma: Alfonso Durazo entrega 371 nuevas unidades de transporte para el estado

Hermosillo, Sonora.- Desde el inicio de la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se han incorporado 371 unidades al sistema de movilidad en los principales municipios del estado.

En los últimos dos años se sumaron 215 camiones equipados con aire acondicionado, para mejorar de manera significativa el confort, la seguridad y la calidad del servicio en 15 municipios de alta demanda: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Magdalena, Cananea, Agua Prieta, Empalme, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez.

Con el compromiso de ofrecer un transporte público digno, moderno y eficiente, el gobernador Durazo Montaño ha consolidado un cambio histórico en la movilidad del estado, al impulsar una modernización sin precedentes en el sistema de transporte urbano.

Para alcanzar esta modernización, el Gobierno del Estado ha destinado 179 millones de pesos en inversión pública, a la cual se ha sumado la iniciativa privada con 290 millones de pesos adicionales, lo que representa un esfuerzo conjunto para transformar la movilidad urbana en beneficio de miles de familias sonorenses.

Como parte de esta estrategia de innovación, también se puso en marcha la primera ruta de tres camiones eléctricos en el circuito Hospitales–Universidades, con una inversión de 14.9 millones de pesos, que representa un paso firme hacia un sistema de transporte más sustentable y amigable con el medio ambiente.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso de continuar con el trabajo por un Sonora con servicios de calidad, donde el transporte público sea un motor de bienestar y desarrollo para todas y todos.

¡Transformamos el transporte público!



Fuente: Tribuna del Yaqui