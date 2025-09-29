Alfonso Durazo fortalece la profesionalización y talento de jóvenes sonorenses en Taiwán

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció el talento y profesionalismo de los 30 jóvenes sonorenses que iniciaron su capacitación en Taiwán a inicios de septiembre en la Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST), con la intención de consolidar su formación académica en los rubros de electromovilidad y semiconductores, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Este esfuerzo, coordinado por el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles y tiene el objetivo de preparar a las y los jóvenes con habilidades de vanguardia en semiconductores, energías limpias y electromovilidad.

El mandatario estatal explicó que, en el primer mes de actividades, las y los alumnos iniciaron cursos de asignaturas relacionadas con tecnología de semiconductores, vehículos eléctricos, Inteligencia Artificial (IA) aplicada a ciudades digitales, y prácticas de mandarín, así como temas vinculados con energía limpia y redes inteligentes para urbes sostenibles.

Mediante esta preparación, las y los jóvenes sonorenses adquieren conocimientos especializados, y se convierten en embajadores del talento sonorense, consolidando a Sonora como un referente binacional y global en innovación y desarrollo tecnológico", indicó el gobernador Durazo.

El 1 de septiembre las y los estudiantes partieron y arribaron a Taiwán el 3 de septiembre, donde iniciaron un programa de formación intensiva que tendrá una duración de diez meses. Al concluir su preparación, las y los estudiantes regresarán a Sonora para aplicar lo aprendido en proyectos estratégicos, y contribuir directamente a la consolidación del Plan Sonora como motor de desarrollo sostenible.

Me enorgullece que estudiantes sonorenses se encuentren en Taiwán desarrollando sus talentos.



Su formación internacional es parte de la visión del Plan Sonora, que impulsa a nuestra juventud a prepararse en áreas estratégicas para construir un futuro de innovación y desarrollo… pic.twitter.com/YPdhUlrxTI — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui