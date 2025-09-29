Capacita Gobierno de Sonora a nuevos policías en prevención de violencia familiar

Hermosillo, Sonora.- Personal operativo de nuevo ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Sonora recibió capacitación para fortalecer las técnicas de atención y el seguimiento a víctimas de violencia familiar en el estado.

La División Especializada del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva) de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reforzó el entrenamiento de más de 100 nuevos policías estatales en la atención de reportes por violencia familiar, así como en el seguimiento oportuno para atender a las víctimas, orientarlas hacia la denuncia y destacar la importancia de fomentar el uso de la línea de emergencias 911.

Esta capacitación forma parte del programa de inducción para policías de nuevo ingreso a la corporación, quienes además participan en prácticas de uso de armamento, protocolos y redacción del Informe Policial Homologado, entre otros temas que desarrollarán durante su servicio en beneficio de la seguridad ciudadana.

Fuente: Tribuna del Yaqui