Ciudad Obregón: Llega a Cócorit el módulo 'Sí al desarme, sí a la paz' para recoger armas de fuego

Ciudad Obregón, Sonora.- Hasta la comisaría de Cócorit llegará el módulo del programa 'Sí al desarme, sí a la paz', en busca de retirar de las calles y domicilios la mayor cantidad posible de armamento, se dio a conocer en rueda de prensa desde Palacio Municipal.

Luego de las exitosas jornadas del programa en Ciudad Obregón, en las que incluso se añadieron un par de fechas para atender en un módulo ubicado en la plaza Álvaro Obregón, ahora se traslada a dicho pueblo elegido de manera estratégica, según mencionó Joaquín Galaz, director de comunicación social del Ayuntamiento de Cajeme.

El módulo de la campaña 'Sí al desarme, sí a la paz' está en Cócorit, ya que esa zona, agregada a Villa Bonita y Alameda, está ubicada entre las colonias como objetivos prioritarios", comentó el funcionario.

El programa

Destacó que la intención es fortalecer la cultura de la paz y promover la prevención del delito, con este programa que es impulsado por el gobierno del estado de Sonora, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal.

El horario del módulo este martes 30 y miércoles 31 será de 9:00 a 14:00 horas y en él se recibirán armas de fuego, municiones y explosivos a cambio de dinero en efectivo, recalcó el funcionario. Por su parte, Rosa Alicia Sortillón, comisaria de Cócorit, comentó que la inseguridad ha mostrado cierta disminución.

Hay tres unidades asignadas y elementos; realmente tenemos muy poquitos, pero ahorita ha estado tranquila la seguridad; el comandante Jaramillo ha mantenido recorridos y rondines constantes junto al ejército y hasta ahorita está muy tranquilo el pueblo; los visitantes pueden estar seguros", comentó la comisaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui