Clima Ciudad Obregón HOY 29 de septiembre: ¿Lloverá HOY? Información y recomendaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- El inicio de semana en Ciudad Obregón se presenta con un clima marcado por el calor característico de la región, cielos completamente despejados sin posibilidad de lluvias. Los habitantes de la cabecera municipal de Cajeme deberán prepararse para una jornada soleada en la que el termómetro alcanzará valores cercanos a los 37°C, con una sensación térmica aún mayor. Para que tomes precauciones, aquí el pronóstico del tiempo íntegro.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el ambiente comienza con temperaturas alrededor de los 23 a 24°C y cielos despejados desde el amanecer. Conforme avance la jornada, el termómetro subirá hasta ubicarse en 26°C a las 8:00 horas, con un viento ligero proveniente del norte y un índice de rayos ultravioleta (UV) todavía bajo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 horas, el clima mostrará condiciones de calor con 32°C y sensación térmica de 34, acompañado de radiación solar muy alta, por lo que se recomienda el uso de bloqueador. Durante la tarde, el calor será más notorio: alrededor de las 14:00 horas se esperan 34 grados, con sensación térmica de 37, además de radiación solar catalogada como alta. El viento soplará desde el oeste, sin embargo, no generará un alivio significativo ante el aumento de la temperatura.

A las 17:00 horas el ambiente se mantendrá cálido con 31°C y sensación de 34, todavía bajo un cielo soleado sin probabilidades de lluvia. En la noche, el clima ofrecerá un ligero respiro. A las 20:00 horas se pronostican 27 grados con cielo despejado y sensación térmica de 29. Ya hacia las 23:00 horas, la temperatura descenderá a los 26 grados, manteniendo las condiciones secas y sin cambios relevantes en el cielo.

Para la madrugada del martes 30 de septiembre, se prevé un ambiente más fresco con 24°C y escasa probabilidad de llovizna (menos del cuatro por ciento). Por ahora, la temporada de lluvias, asociadas al monzón mexicano, se tomará una ligera pausa en el municipio gobernado por Javier Lamarque Cano. Cualquier novedad del clima, será reportada porTRIBUNA.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)