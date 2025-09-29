Clima en Hermosillo HOY: Lunes 29 de septiembre soleado con máximas de 37 grados

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanece este lunes 29 de septiembre de 2025 con un cielo despejado y temperaturas que anticipan una jornada cálida, característica del cierre de septiembre en la capital de Sonora. Aunque el ambiente matutino inició relativamente fresco, el termómetro avanzará de manera constante a lo largo del día, con máximas que rozarán los 37 grados, según los pronósticos más recientes. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el clima comenzó con condiciones agradables, registrando alrededor de 21°C entre las 6:00 y las 8:00 horas. El cielo soleado y la calma en el viento darán paso a un incremento paulatino en la temperatura: hacia las 9:00, se alcanzarán los 27°C con una sensación térmica ligeramente más elevada, cercana a los 28.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Durante el mediodía, el ascenso se volverá más marcado, llegando a los 32°C cerca de las 11:00, momento en el que también se elevará el índice de radiación ultravioleta a niveles altos, por lo que se recomienda precaución y el uso de bloqueador solar. En la tarde, Hermosillo experimentará las temperaturas más altas del día. Los registros indican que alrededor de las 14:00 horas el termómetro alcanzará los 36 grados, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 37.

A pesar del calor, las condiciones se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. El viento, proveniente del oeste, soplará con mayor intensidad durante las horas vespertinas, con ráfagas que oscilarán entre siete y 24 kilómetros por hora, lo cual aportará un ligero alivio frente a las temperaturas elevadas. Hacia el final de la tarde, el ambiente comenzará a refrescarse de manera gradual. Para las 17:00 horas se esperan valores de 34 grados, descendiendo a los 29 grados hacia las 20:00, cuando el cielo continuará completamente despejado.

Durante este lapso, la velocidad del viento podría alcanzar los 32 kilómetros por hora, aunque sin representar riesgo para la población. El índice UV bajará considerablemente, lo que permitirá realizar actividades al aire libre con mayor comodidad.

Durante la noche y la madrugada del martes, el clima en Hermosillo será más fresco. A las 23:00 horas se registrarán 26 grados, con una sensación térmica de 27 y un viento del norte de baja intensidad. En la madrugada, el termómetro podría descender hasta los 23 grados, manteniendo el cielo despejado y con mínima probabilidad de lluvia, apenas del uno por ciento.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)