Clima en Sonora: ¿A qué hora LLOVERÁ este 29 de septiembre? Regiones afectadas HOY

Hermosillo, Sonora.- Lunes 29 de septiembre de 2025

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes la presencia de canales de baja presión en el noroeste del país y la entrada de humedad del océano Pacífico darán paso a precipitaciones aisladas en territorio sonorense, acompañadas por rachas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Foto: Conagua

Durante la mañana, Sonora registrará un ambiente fresco en sus áreas serranas, mientras que en las zonas urbanas predominarán temperaturas agradables: las mínimas serán de 20 a 25°C. Conforme avance el día, el calor volverá a sentirse con fuerza, especialmente en municipios del centro y sur, donde se esperan máximas de 35 a 40 °C. El cielo permanecerá con intervalos nubosos, lo que permitirá momentos de sol intercalados con posibles chubascos dispersos.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con condiciones que favorecerán la actividad al aire libre, aunque se recomienda precaución por la posibilidad de lluvias repentinas en zonas del norte, centro y noroeste de Sonora. En la noche, las temperaturas descenderán de forma ligera, brindando un respiro en las principales ciudades, aunque en las sierras el ambiente será fresco e incluso frío.

Condiciones en el resto de México

Mientras Sonora vivirá lluvias aisladas y calor, otros estados enfrentarán escenarios más extremos. El pronóstico indica lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con acumulados que podrían superar los 150 milímetros y provocar deslaves, inundaciones y crecidas de ríos. En el centro del país, incluyendo Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, se esperan intervalos de chubascos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)