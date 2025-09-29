Clima en Sonora: ¿Tormenta tropical 'Imelda' afectará? Advierten de CHUBASCOS para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de lunes 29 de septiembre por la noche en Sonora? Si es así, es mejor que consultes el pronóstico del clima, pues se podrían registrar ligeras precipitaciones. Además, en TRIBUNA te contaremos si es que la tormenta tropical 'Imelda' afectará a Sonora. No dejes de leer para conocer el reporte completo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta noche.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua, para esta noche, de 18:00 a 21:00 horas, se podrían registrar lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las regiones norte, centro, sur y este en Sonora. Además, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) para esta noche. Lo anterior a causa de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Este es el reporte del clima para Sonora

Aun así, se mantendrá un ambiente de muy cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en los valles. El boletín emitido por el organismo Cuenca Noroeste de la Conagua informa que la posibilidad de lluvias es muy baja. Sin embargo, en el Pacífico hay dos sistemas de baja presión al sur de Baja California Sur que tienen un 10 por ciento y un 80 por ciento, respectivamente, de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advierte que un nuevo frente frío se aproxima a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo.

¿Tormenta tropical 'Imelda' afectará a Sonora?

La respuesta sobre si la tormenta tropical 'Imelda' afectará a Sonora es que no, ya que el Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que esta se localiza a 145 kilómetros al norte de la Isla Gran Abaco, Bahamas, y a mil 205 kilómetros al noroeste de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa un peligro para las costas nacionales. Pese a ello, se mantiene en vigilancia por parte de las autoridades climatológicas.

¿Cómo será el clima para mañana 30 de septiembre en Sonora?

De acuerdo con el reporte, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, pero sin lluvias para Sonora. Además, se pueden esperar temperaturas de 35 a 40 grados centígrados.

Este es el reporte que presenta Protección Civil

