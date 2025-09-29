Edición Impresa Suscríbete
En escuelas públicas de Sonora aplican censo de peso y estatura a estudiantes

El secretario de Educación y Cultura en Sonora anunció las diferentes campañas que se llevarán a cabo en planteles educativos

Realizan censo de estatura y peso en escuelas públicas Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura en Sonora realiza censos de peso y estatura en niñas y niños de primarias públicas, así como jornadas de salud bucal para evitar enfermedades.

El Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, dijo que durante el periodo escolar, se visitarán diferentes planteles educativos para realizar el censo y fortalecer el plan nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum 'Vive Saludable Vive Feliz'.

En las mismas jornadas en los planteles, se verifica que las tienditas escolares vendan solo alimentos saludables, para continuar con la estrategia nacional, añadió.

"Todos aquí estamos muy entusiasmados y queremos que vean junto con el sector salud, en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura, para que nuestros niños estén sanos y estén felices, al hacer el censo de peso y talla, pero también salud bucal y visual".

Fuente: Tribuna del Yaqui 

