Entregan recursos de programas del Bienestar en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, encabezó en San Luis Río Colorado una jornada de trabajo que incluyó censos de Bienestar y Salud, así como recorridos en colonias y visitas domiciliarias para escuchar y atender a la población.

El delegado informó que, en lo que va de 2025, han llegado a San Luis Río Colorado más de 918 millones 475 mil 500 pesos en recursos para diversos programas del Gobierno de México. Entre ellos destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Salud Casa por Casa, La Escuela es Nuestra y el Programa para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, entre otros.

Desde San Luis Río Colorado hasta el último rincón de Sonora, llevaremos el mensaje de nuestra Presidenta @Claudiashein.



Hoy iniciamos gira por la región del desierto de Altar.

Ni la distancia ni el calor son pretextos en este Gobierno que cumple con hechos.



— Octavio Almada (@OctavioAlmada1) September 29, 2025

Además, en San Luis Río Colorado se cuenta con el programa de La Clínica es Nuestra del IMSS-Bienestar, donde ya se han destinado más de tres millones de pesos, con lo cual se fortalece la atención médica comunitaria. Próximamente se iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los Comités de Salud, los mismo que se conformaron en el mes de junio de este año, lo que permitirá ejercer de manera directa y transparente los recursos destinados a mejorar las unidades médicas.

También se realizó censo de Infonavit, con el fin de actualizar la información sobre vivienda y canalizar soluciones integrales a través de las instancias correspondientes.

Desde San Luis Río Colorado, acudimos a la colonia Comercial con el señor Daniel Ruíz, derechohabiente de la Pensión para el Adulto Mayor, para realizarle el Censo de Salud y Bienestar.

Muy pronto lo visitarán las y los servidores de la salud del programa Salud Casa por Casa.



— Octavio Almada (@OctavioAlmada1) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui