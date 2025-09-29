Lluvias dañan viviendas en municipios de la Región del Mayo

Huatabampo, Sonora.- Habitantes de las comunidades rurales en la Región del Mayo sufrieron daños en sus viviendas debido a las lluvias registradas este fin de semana.

En el caso del municipio de Huatabampo, el Gobierno Municipal se trasladó hasta la colonia Eugenio Martínez para apoyar a una familia que perdió su techo, por lo que personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudió a entregar láminas.

Mientras que en el municipio de Navojoa, los habitantes de El Saneal resultaron más afectados, por lo que las autoridades acudieron a llevar apoyos.

Acompañamos a don Máximo Zazueta León, de 83 años, quien en la madrugada perdió su hogar junto a sus dos hijos con discapacidad, una situación triste… Llevamos colchonetas, cobijas y despensas; además, se ordenó el derrumbe total por seguridad de la familia y se construirá otra", señaló el alcalde Jorge Alberto Elías Retes.

Fuente: Tribuna del Yaqui