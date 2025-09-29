Edición Impresa Suscríbete
Huatabampo

Lluvias dañan viviendas en municipios de la Región del Mayo

El Gobierno Municipal se comprometió a construir al menos siete viviendas en la comunidad de El Saneal para las familias que perdieron su hogar por las lluvias

DIF Municipal realizó la entrega de láminas para reparar los techos afectados por las lluvias Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Habitantes de las comunidades rurales en la Región del Mayo sufrieron daños en sus viviendas debido a las lluvias registradas este fin de semana.

En el caso del municipio de Huatabampo, el Gobierno Municipal se trasladó hasta la colonia Eugenio Martínez para apoyar a una familia que perdió su techo, por lo que personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudió a entregar láminas.

Mientras que en el municipio de Navojoa, los habitantes de El Saneal resultaron más afectados, por lo que las autoridades acudieron a llevar apoyos.

Acompañamos a don Máximo Zazueta León, de 83 años, quien en la madrugada perdió su hogar junto a sus dos hijos con discapacidad, una situación triste…   Llevamos colchonetas, cobijas y despensas; además, se ordenó el derrumbe total por seguridad de la familia y se construirá otra", señaló el alcalde Jorge Alberto Elías Retes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

