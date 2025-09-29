Lluvias dejan dos muertos, cajemense es la nueva Miss Sonora y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, una gran manera de arrancar la semana es informado. Si tú no quieres perder mucho tiempo para conocer las noticias que están marcando la agenda del estado, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Sonora. A través de este resumen podrás conocer la información más interesante en la entidad. En la edición de hoy lunes, entérate de los daños que dejaron las recientes e intensas lluvias.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Cohete de SpaceX ilumina el cielo de Sonora

Ayer domingo 28 de septiembre, el cielo de Sonora y otras partes de México se iluminó con la estela del cohete Falcon 9, cuyo despegue fue visible desde diversos puntos del estado. A través de las redes sociales circulan videos del luminoso recorrido en el cielo, hecho que dejó impresionados a quienes observaron el inusual fenómeno.

Cajemense es la nueva Miss Sonora

Este fin de semana se realizó la gran final del certamen Miss Sonora 2026 en San Carlos. Pese al retraso que hubo por las lluvias, ayer domingo se coronó a la nueva representante del estado para el concurso nacional. Se trata de Danna Martínez, joven originaria de Cajeme, que de la mano de Clara Félix pondrá muy en alto el nombre de los sonorenses.

Intensas lluvias dejan dos muertos y daños

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, confirmó la muerte de dos personas en Cananea y Nogales luego de las intensas lluvias que se registraron en la entidad. Además, se presentaron deslaves, socavones e inundaciones en varios municipios; Guaymas fue una de la zonas más afectadas.

uD83DuDCF0 ¡Top 3 de la Información en Sonora! uD83CuDF35 Presentado por Casa Ley, te traemos las noticias más relevantes y emocionantes de nuestra región. ¡Mantente informado y no te pierdas lo que está sucediendo! uD83DuDCE3https://t.co/Jtp6RmFtJv#Top3Sonora #Noticias #CasaLey #Información #Sonora pic.twitter.com/aQf2fYVufb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui