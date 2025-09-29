Edición Impresa Suscríbete
carne asada

Logra asistencia récord el Sexto Festival de Parrilleros realizado en Caborca

Este fin de semana se realizó con éxito el Sexto Festival de Parrilleros en Caborca, aseveró el alcalde Abraham ‘El Cubano’ Mier

Logra asistencia récord el Sexto Festival de Parrilleros realizado en Caborca
Caborca se consolida como sede del evento parrillero más grande del noroeste de Sonora Foto: Internet

Caborca, Sonora.- Con una asistencia récord de miles de amantes de la parrilla, tanto de otros municipios de Sonora como de otros estados de la república, el Sexto Festival de Parilleros fue todo un éxito, aseveró el alcalde Abraham 'El Cubano' Mier.

Resaltó que con esto, Caborca se consolida como sede del evento parrillero más grande del noroeste de Sonora y para el próximo año de todo el estado.

Un año más donde se demuestra la unión de Caborca, con una asistencia y participación récord. Agradezco a cada uno de los equipos participantes, a los jueces, organizadores, al equipo de Desarrollo Económico, patrocinadores y a todos los que hicieron posible este gran evento familiar", dijo.

Desde las 15:00 horas del pasado sábado se abrieron las puertas al evento que se realizó en las instalaciones de Capistrano Jardín, el cual en poco tiempo lucía abarrotado por los asistentes que buscaban disfrutar de los platillos que se ofrecieron,

"Un reconocimiento muy especial a Cedasa, nuestro patrocinador principal, por su valioso apoyo y compromiso con esta causa que es ayudar a quienes más nos necesitan a través de DIF", expresó el alcalde.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones