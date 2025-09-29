Navojoa busca contar con una clínica de oftalmología para cirugías de cataratas

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, se estima que el 34 por ciento de los casos de ceguera en el país se debe a problemas de cataratas y que al menos uno de cada tres pacientes no puede acceder a la cirugía por falta de recursos. Por ello, el Gobierno Municipal de Navojoa iniciará las gestiones para poder contar con una clínica de oftalmología en la ciudad y atender a las personas que más lo necesiten sin ningún costo.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que durante el último año se atendieron a más de 870 personas con problemas de visión, donde se detectó problemas de cataratas en el 50 por ciento de los asistentes.

Este año vivimos una jornada histórica que cambió vidas. Gracias a la coordinación entre la Dirección de Salud Municipal y la organización OftaVisión, realizamos la primera jornada oftalmológica de cataratas a más de 870 personas, quienes recibieron atención gratuita con estudios especializados de fondo de ojo, de las cuales salieron más de 400 personas con problemas de cataratas", afirmó.

Elías Retes precisó que se lograron realizar 100 cirugías de cataratas entre los asistentes, una operación completamente gratuita que ayudó significativamente a las familias vulnerables de la localidad.

Se les devolvió la vista a todas estas personas, ayudando también a las familias, ya que este tipo de cirugías no sólo ayudan al paciente, sino a las familias que los cuidan, y vamos a seguir con esto", expresó.

Sin embargo, siete de cada 10 pacientes con cataratas se encuentran esperando su turno para poder recibir la cirugía gratuita; por ello, el Gobierno Municipal buscará acercar estos servicios a través de la construcción de la primera clínica de oftalmología gratuita en Navojoa.

Quedaron pendientes operaciones; con el favor de Dios, el año que entra vamos a darle la atención… Ya le pedí al director de Salud Municipal que me haga un presupuesto para ver cuánto sale una clínica de oftalmología para poder atender a las personas que tienen este problema", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui